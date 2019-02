Quello che non torna sul mandante dell’omicidio dell’avvocato Fragalà

Seconda puntata sul processo per l’omicidio dell’avvocato Fragalà nel tentativo di dimostrare come sia stato un processo finora sottovalutato dai media, a proposito della rettitudine della vittima, che andrebbe assai più valorizzata ma anche per la complessità dell’ipotesi accusatoria che incrocia i tentativi finora fallimentari di ricostruzione del vertice di Cosa nostra. Ieri eravamo arrivati a quello che per i pm è l’uomo chiave dell’omicidio, secondo l’accusa eseguito da cinque mafiosi della famiglia di Borgo Vecchio, ma ordinato dall’istanza superiore cioè il mandamento di Porta Nuova. L’uomo del mandamento secondo i pm è Francesco Arcuri, che trasmette l’ordine di “punire” l’avvocato Fragalà.

Arcuri però era già nel mirino degli investigatori perché ritenuto il braccio destro di un importante latitante, Giovanni Nicchi, che aspirava a guidare Cosa nostra da Palermo. Giovane, ma legato a settori di mafia americana e sponsorizzato dagli ultimi corleonesi ma non da Provenzano che voleva al vertice un altro palermitano, Salvatore Lo Piccolo. Nello scontro a vincere è lo Stato che arresta nell’arco di tre anni, prima Provenzano poi Lo Piccolo infine Nicchi che nel frattempo aveva cominciato a illudersi di poter davvero diventare il capo dei capi. La polizia arriva a Nicchi seguendo Arcuri, l’uomo del mandamento. Porta Nuova era infatti il principale sponsor di Nicchi.

Se questo è il contesto in cui matura due anni dopo l’omicidio Fragalà, a Palermo dovranno fare un altro processo, coerentemente con la loro ipotesi accusatoria, e dovrà essere un processo di alta mafia. Quella che davvero ha deciso l’omicidio.