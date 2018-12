Il rapimento Moro e i culti ispirati a Iside

Rubo la citazione, tratta da un libro da poco in libreria, ad Alessandro Smerilli che l’ha postata in una chat sulla giustizia. Si parla del rapimento Moro e la citazione è questa: “Rilevo che la festa di Horus-Hiram nell’antico Egitto inizia con la stagione detta ‘Shoumo’ ovvero con quella dell’abbondanza e del raccolto e cioè con i giorni del ‘Pachons’, che vanno dal 16 marzo al 14 aprile perché coincidono con l’inizio delle celebrazioni egizie dei culti ispirati a Iside (…). Il 16 marzo avviene per l’appunto il sequestro di Aldo Moro e quindi, vere, false o imprecise che siano le fonti indicate, l’azione di via Fani potrebbe considerarsi coincidente con quella festività egizia di Horus (…). Come spiegherò, questa possibile datazione dell’azione di via Fani non è priva di importanza”. Il brano, il cui passaggio più significativo è sicuramente quello strepitoso “e quindi”, è tratto dal libro di Carlo Palermo “La Bestia” che parla del “quarto livello”, un intreccio di poteri di cui fanno parte Cosa nostra, la mafia americana, la massoneria nazionale e internazionale e i servizi deviati italiani e americani, come spiega in un altro post la dottoressa Alfia Milazzo, presidente della fondazione La città invisibile che molto sostiene la figura e l’opera del dottore Antonino Di Matteo. Carlo Palermo, giova ricordare, è stato a suo tempo magistrato e questo può stupire, considerato il brano qui citato, mentre il fatto che il libro sia apprezzato da supporter della tesi della trattativa stupisce meno. Buon anno.