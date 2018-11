Repubblica e la libertà di stampa, con una piccola svista

Nota su Twitter Laura Cesaretti come la doppia pagina di ieri dedicata da Repubblica alla battaglia della testata in nome della libertà di stampa, fosse completata da una colonna laterale dedicata a Julian Assange, figura come minimo controversa. L’impaginazione a volte fa brutti scherzi ma certi errori stampati, come sostenevano Borges e Sciascia, in certi casi aiutano a comprendere più di un editoriale. Ammesso che si sia trattato di un errore dovuto alla fretta. Va anche aggiunto che un lettore attento e spendaccione se avesse voluto procurarsi una disamina delle posizioni espresse, non sull’articolo su Assange ma nel resto della doppia pagina dalle grandi firme del giornale scalfariano, avrebbe dovuto procurarsi una copia della Verità dove se ne occupava il direttore Maurizio Belpietro. Altro ieri non c’era, a parte questo giornale naturalmente. E’ l’ennesima riprova che sempre più spesso veniamo posti di fronte ad alternative nelle quali obiettivamente si sta un po’ stretti.