Il rozzo ma efficace copione di Lega e M5s è già scritto

Non succedeva dal 1948, quando si insediò il primo parlamento della Repubblica. Il nuovo che avanza va veloce e la nuova legislatura lascia fuori dagli incarichi di questore e segretario d’aula, sia alla Camera che al Senato, uno dei gruppi più numerosi, quello del Pd. Non era mai successo, sono ruoli che devono coprire il più ampio spettro possibile delle formazioni presenti in Parlamento per garantire controllo e trasparenza. Si sbaglierebbe però a leggere in questa scelta politica un indizio del totalitarismo pentastellato. Probabilmente si tratta di tattica e siccome sono un po’ ingenui l’hanno praticamente confessato affermando che volevano la presidenza della Camera per abolire i vitalizi. Presidenti, vicepresidenti, questori e segretari d’aula formano insieme il consiglio di presidenza che è un organismo che vota sulle questioni interne e per i vitalizi, per la cronaca già aboliti dal governo Monti, vige il principio dell’interna corporis. Dunque M5s e Lega proveranno, e possono riuscirci, ad abolire quelli già assegnati. Nel frattempo continueranno a evitare di formare un governo per giungere a nuove elezioni. Si gioveranno così di un formidabile lancio della campagna elettorale, perché sosterranno che gli è stato impedito di dare un governo al paese pur di salvare i famosi vitalizi. Il copione è già scritto. Rozzo ma probabilmente non privo di efficacia.