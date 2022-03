Vita, libertà e suicidio assistito: una risposta a Vito Mancuso

Nel silenzio mediatico, favorito dall’abbagliante situazione della guerra in Ucraina, la Camera ha approvato il disegno di legge sul suicidio assistito che ora dovrà passare l’esame del Senato. La guerra però non solo ha favorito lo scivolamento sottotraccia di una proposta legislativa superficiale e pericolosa per le sicure derive eutanasiche che ne deriveranno e che sono già evidenti in altri paesi che hanno percorso questa strada, la guerra serve a qualcuno per promuovere una legge malfatta. Questo qualcuno arriva a utilizzare il conflitto e la scelta di combattere per la libertà del proprio paese per mostrare che chi, malato, sceglie di morire è, come il partigiano e come Vito Mancuso che lo scrive sulla Stampa a tutta pagina, una persona per cui “è più importante la libertà della vita”. Ma, dice Mancuso in apertura, “è chiaro che senza vita non c’è libertà”.

