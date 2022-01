Lo scandalo dei test in gravidanza che cercano le malattie genetiche e la catena di aborti sbagliati

“Dopo un anno di trattamenti per la fertilità, Yael Geller era elettrizzata quando ha scoperto di essere incinta. Dopo un’ecografia, era sicura da poter dire a suo figlio di tre anni che suo ‘fratello o sorella’ era nella sua pancia. Ma poche settimane dopo, l’ufficio del medico la chiama. Un esame del sangue ha indicato che al feto mancava un cromosoma e che avrebbe portato a gravi disturbi e malattie mentali. Il giorno dopo, i medici hanno usato un ago per recuperare un piccolo pezzo della placenta. Il test del sangue era sbagliato. Ora ha un bambino di sei mesi, Emmanuel, che non mostra segni della condizione per cui era risultato positivo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE