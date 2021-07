Si scrive fine vita, si legge eutanasia

Ieri pomeriggio la Commissione Giustizia della Camera ha approvato, con i voti contrari di FdI, Lega e FI, il testo base sulla legge del fine vita. Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in commissione Giustizia alla Camera e relatore della legge, ieri ha celebrato il momento e ha affermato che il voto in commissione “rappresenta un punto di partenza, e non pregiudica in alcun modo ulteriori interventi di modifica, miglioramento e affinamento del testo in sede di valutazione degli emendamenti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni