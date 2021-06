I cromosomi mentono al gender, ma se ne hai uno in più ti abortisco

Il più noto biologo ateo al mondo è stato cancellato per aver criticato il “culto del transgenderismo”. Ora che spiega perché si dovrebbero abortire i bambini con la sindrome di down non rischia niente

Il mese scorso Richard Dawkins Dawkins, il più noto biologo ateo al mondo, si è visto ritirare dall’Associazione umanista americana il premio “Umanista dell’anno” venticinque anni dopo per aver criticato il “culto del transgenderismo” che incoraggia i bambini a diventare fluidi. “Usi la parola ‘maschio’ quando sei un biologo nel caso dei mammiferi per chi ha cromosomi XY e ‘femmina’ per i cromosomi XX. Non andrai lontano come biologo se inizi a scherzare con generi fluidi e cose del genere. Questa non è biologia”. Pochi giorni fa, Dawkins è tornato a far parlare di sé.