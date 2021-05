Piano con l'“Italia arretrata”. In tutta Europa c'è una frenata sul gender

La Spagna con i voti socialisti boccia la "ley trans", come il Bundestag, mentre l’Inghilterra rompe con Stonewall, che ha fatto cacciare non poche femministe

Prima la Francia che mette al bando la “scrittura inclusiva”, adesso l’Inghilterra che rompe con la principale organizzazione Lgbt. La Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani si è ritirata da un enorme programma sulla “diversità” di Stonewall in mezzo a una lite sull’attivismo transgender. Jo Phoenix e Rosa Freedman, due accademiche, rispettivamente nel 2019 e nel 2020 erano state messe sotto revisione dalle proprie università dopo che gli studenti avevano accusato le due femministe di “transfobia” per le lettere che avevano scritto ai giornali. C’era Stonewall dietro questa campagna.