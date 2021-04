Il “Rinascimento” che se ne sbatte

In Francia si propone una scrematura della società per anzianità e malattia. L’Italia per ora resiste ai finti illuministi che teorizzano un diritto legale alla morte. Elogio del nostro ultimo residuo umanistico

Quasi incredibile, ma è così. L’Assemblea nazionale, in Francia, discute oggi una legge per assicurare il diritto alla morte dei vecchi o dei malati terminali in preda a sofferenza. Oggi. E tutti abbiamo saputo che la grande scrematura dei vecchi, nella stagione pandemica, è divenuta come previsto una realtà, basta esaminare il macabro “sollievo” che ne deriva ai bilanci degli enti di previdenza. Al tempo stesso, ci gloriamo di una battaglia per la vita, preminentemente dei vecchi, che ci ha costretti a immensi sacrifici in nome anche e sopra tutto della loro salute, consideriamo l’ostinazione contro un virus che colpisce la vita dei vecchi in larghissima misura come una conquista di civiltà, una prova di compassione, una misura di razionale equilibrio di società aperte, pulsanti, proiettate verso il futuro ma preoccupate di onorare passato e memoria nelle generazioni.