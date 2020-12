"L'eutanasia della civiltà” in Spagna

"Quando una civiltà eleva al rango di legge il diritto di morire e di essere uccisi, anche su richiesta di una persona, quando vìola e non promuove il dovere fondamentale di tutelare la vita dei più deboli, forse ha già intrapreso la strada del proprio crollo. Penso che questa accelerazione in tutta Europa, e in occidente in generale, verso l’eutanasia, sia un processo complesso, che non ha una sola causa, ma che è il risultato di ragioni di diversa natura e origine”. A parlare così al Foglio è Elena Postigo, già docente di Bioetica e Antropologia filosofica all’Università San Paolo di Madrid e oggi di Filosofia e Bioetica all’Università Francisco de Vitoria, di cui dirige l’istituto di Bioetica. Studi in Italia, prima alla Cattolica di Milano e poi a Roma, sotto la guida di Elio Sgreccia, il cardinale a lungo presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

Pubblicità

Pubblicità