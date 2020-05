La fabbrica dei bambini

"Non compriamo i bambini", recitava l’adagio dei sostenitori della maternità surrogata. “E’ un atto d’amore, è altruismo”. Poi quella fotografia ci ha risvegliato alla realtà, che era molto meno edificante dello slogan love is love. Il turismo riproduttivo, la “vita in vendita” denunciata anni fa da Jacques Testart, esiste, eccola. “Siamo diventati un negozio di neonati”, denuncia il commissario ucraino per i diritti dell’infanzia, Mykola Kuleba. Decine di neonati nelle culle, che dormono, che piangono o che sorridono alle infermiere,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.