Oneplus 8 e 8 Pro ufficiali: la qualità aumenta, il prezzo anche

Finalmente, dopo lunghi mesi di indiscrezioni, sono stati svelati a tutto il mondo e in contemporanea streaming, i nuovi top di gamma dell’azienda cinese (brand legato a Oppo).

Per la versione 8 del suo smartphone, la casa cinese ha puntato molto sulla partnership con importanti aziende tech di tutto il mondo, prima su tutte: la Qualcomm, per l’implementazione del nuovo modem Snapdragon 865, che consente l’uso del 5G su entrambe le versioni dei nuovi top di gamma di Oneplus.



Ovviamente, ci sono delle differenze tra in due modelli, non solo dal punto di vista del prezzo, ma anche e soprattutto dal punto di vista hardware. Prima di tutto, lo schermo:

Oneplus 8 Pro, 6,78” con risoluzione risoluzione: 3168 x 1440 pixel 513, ppi fluid amoled a 120 Hz, HDR10+.

Oneplus 8, 6,55” fullHD risoluzione: 1.080 x 2.400 pixel, 402 ppi, 20:9 Fluid AMOLED a 90 Hz, HDR10+.



Quindi, la versione non Pro dispone di una risoluzione video più bassa, ma Promette comunque molta reattività grazie al supporto a 90Hz.



I due modelli condividono, invece, la stessa Fotocamera frontale: 16 megapixel Sony IMX471, f/2.45, EIS, fuoco fisso. Cambiano, invece, le fotocamere posteriori a favore di una migliore(apparente) per la versione Pro: Obiettivo principale da 48megapixel con apertura: f/1.78, un teleobiettivo da 8megapixel un ultra-angolare da 48 megapixel, obiettivo cromatico, doppio flash led e zoom ibrido a 3x.



Lato connettività possiamo trovare il 5G per entrambi i modelli, come detto in precedenza, e aggiungiamo anche la tecnologia del WiFi 6 (per entrambi), per una connettività lato wireless ancora più potente e veloce. Anche l'NFC è presente su entrambi.



Rimane da segnalare anche la possibilità con il modello Pro della ricarica wireless a 30w (permette di caricare in 30 minuti il 50% di batteria), anche se il caricatore non è incluso nella scatola ma è da comprare a parte.

Possibilità di sblocco anche con le impronte digitali di tipo ottico sotto il display. Inoltre, per la prima volta, Oneplus ha voluto ascoltare la community e il modello Pro può contare sulla certificazione IP68, per la resistenza ad acqua e polvere.



Oneplus ha alzato l’asticella, ha creato un modello Pro che vuole questa volta provare a insidiare in tutto i top di gamma più blasonati, come Samsung e Huawei, ma di fatto ha anche alzato di parecchio il prezzo: ben € 1.019 per la versione Pro da 12gb di RAM e 256gb di memoria(il 7 Pro partiva da 699 euro). Certo, quest'anno il costo delle componenti 5G si fanno sentire su tutti i nuovi dispositivi, ma i rincari iniziano ad essere davvero importati.



Oneplus è diventata famosa per creare ottimi smartphone a poco prezzo (Oneplus One ha realmente cambiato il mercato dei top di gamma), cercando, inoltre, di creare un prodotto che rispondesse alle esigenze della sua numerosa e importantissima community sparsa in tutto il mondo. Questa filosofia iniziale sembra essersi persa un po' per strada e Oneplus sembra ormai essere pienamente avviata a una trasformazione in brand globale di qualità nel settore smartphone e senza badare troppo al contenimento dei prezzi finali. A prima vista, questo Oneplus 8 ha qualità ed e sembra anche molto bello, il punto sarà vedere se il prezzo è o no giustificato (di seguito, le specifiche tecniche dei due smartphone).

OnePlus 8: Caratteristiche Tecniche

Schermo: 6,55” full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, 402 ppi, 20:9) Fluid AMOLED a 90 Hz, HDR10+

CPU: Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650

RAM: 8 / 12 GB LPDDR4X

Memoria interna: 128 / 256 GB UFS 3.0 2-LANE (non espandibile)

Fotocamera posteriore:

Principale: 48 megapixel Sony IMX586, f/1.75, OIS + EIS

Grandangolo: 16 megapixel f/2.2, FOV 116°

Macro: 2 megapixel 1,75 μm pixel size, f/ 2.4, PDAF, contrast-based autofocus

Fotocamera frontale: 16 megapixel Sony IMX471, f/2.45, EIS, fuoco fisso

Connettività: dual nano SIM, 5G, Dual 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C 3.1 Gen1

Batteria: 4.300 mAh con ricarica rapida a 30W (Warp Charge 30T: 1-50% in 22 minuti)

Dimensioni: 160,2 x 72,9 x 8 mm

Peso: 180 grammi

OS: Android 10 con OxygenOS 10

OnePlus 8 Pro: Caratteristiche Tecniche

Schermo: 6,78” QHD+ (1.440 x 3.168 pixel, 513 ppi, 19,8:9) Fluid AMOLED a 120 Hz, HDR10+

CPU: Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650

RAM: 8 / 12 GB LPDDR5

Memoria interna: 128 / 256 GB UFS 3.0 (non espandibile)

Fotocamera posteriore:

Principale: 48 megapixel Sony IMX689, f/1.78, 1,12 μm pixel size, OIS + EIS

Grandangolo: 48 megapixel Sony IMX586, f/2.2, FOV 119,7°

Zoom 3x: 8 megapixel, f/2.44 (30x digitale), OIS

Color filter: 5 megapixel, f/2.4

Fotocamera frontale: 16 megapixel Sony IMX471, f/2.45, EIS, fuoco fisso

Connettività: dual SIM, 5G, Dual 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C 3.1 Gen1

Batteria: 4.510 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T a 30W, ricarica wireless rapida a 30W

Dimensioni: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

Peso: 199 grammi

OS: Android 10 con OxygenOS 10