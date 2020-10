Gangs of lockdown. L'Italia che soffre non è quella nelle piazze

Il procuratore nazionale Antimafia, Cafiero De Raho, ha subito precisato che dietro alle proteste di Napoli ci sono camorra e frange estremiste. Anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha evidenziato la strumentale presenza di frange che utilizzano i disagi del lockdown come pretesto per attaccare il governo. Senza leggere i report dei servizi segreti, se in una manifestazione sul lockdown gli slogan più gettonati sono quelli di Forza Nuova e delle curve degli stadi, e se metà degli arrestati a Roma sono di Forza Nuova, la matrice – o almeno, il tentativo di intestarsi strumentalmente le proteste – mi pare piuttosto chiara. Se poi, per non essere da meno, si uniscono alcuni centri sociali, gelosi di aver lasciato la piazza ai neofascisti, allora le frange estremiste, non da oggi, con analisi e punti di partenza diversi, finiscono per fare le stesse fesserie.

