Lega e M5s hanno vinto, tocca a loro governare

“Oggi inizia la Terza Repubblica”. Parola del leader del M5s Luigi Di Maio. “Salvini da oggi è il nuovo capo del centrodestra italiano”. Lo sostiene Aldo Cazzullo, acuto editorialista del Corriere della Sera. Condivido entrambe le affermazioni. Con la convinzione di chi ha percorso tutte le stagioni del centrodestra. L’esito delle elezioni politiche di domenica è molto netto in tal senso: il voto ha introdotto elementi di grande novità nei rapporti di forza tra i partiti tradizionali, Forza Italia e Lega in particolare. E inoltre cambia radicalmente le previsioni sui futuri assetti di potere al loro interno. Chi comanderà ora davvero? Che ne sarà della sinistra? Riuscirà Forza Italia a sopravvivere alla inattesa sconfitta elettorale (perché di questo si tratta)? Domande che troveranno una risposta nei prossimi mesi, ma che tutto sommato ora interessano poco. Quello che vogliono davvero sapere i cittadini elettori è: visto il disastro di questa legge elettorale, che non garantisce a nessuno i numeri in Parlamento, chi andrà al governo? Con quale maggioranza? Per me la risposta è semplice: M5s e Lega hanno vinto le elezioni e devono governare. Populisti? Estremisti? E’ la democrazia. Che sarà anche “il sistema peggiore di sempre”, come diceva Churchill, ma è pur sempre il nostro. Di Maio e Salvini hanno il diritto di governare. Ma hanno soprattutto il dovere di dimostrarci se sono capaci di risolvere i problemi dell’Italia, del nord e del sud. Mettiamoli alla prova. Stay tuned.