Candia Lomellina e la morte dell'allegoria: il tradizionale falò di Carnevale cambia

Il sindaco del paese in provincia di Pavia annulla il rogo del fantoccio di tale Pierina come gesto di solidarietà ai morti di Crans Montana e in segno di lotta contro i femminicidi. Al suo posto verranno bruciati scatoloni vuoti

Carnevale non è uno scherzo, come dimostra il caso di Candia Lomellina, in provincia di Pavia. Lì il sindaco ha deciso che non si terrà più il tradizionale falò in cui veniva bruciato il fantoccio di tale Pierina, personaggio verosimilmente di fantasia, che simboleggia una spia accusata di avere fatto il gioco dei Savoia quattro secoli fa, durante la prima guerra del Monferrato (1612-1617, ripassate). Leggo sul Corriere che, col consenso del consiglio comunale, il sindaco ha reputato inopportuno far bruciare il fantoccio, sia in segno di rispetto nei confronti dei poveri morti di Crans Montana, sia in segno di lotta contro i femminicidi. Di là dal far sapere al mondo che Candia Lomellina esiste, è difficile stabilire quali siano gli effettivi, concreti vantaggi di questa delibera municipale: non mi risulta che nel ridente paesello l’incidenza dei femminicidi sia aumentata in ragione del rogo della Pierina, e temo che la modifica al programma di una festa paesana non possa offrire consolazione alcuna a chi piange le vittime di una tragedia.

Forse, fra altri quattro secoli, il pittoresco caso del carnevale di Candia Lomellina verrà studiato per comprendere come si è evoluto il nostro rapporto col simbolico. Siamo passati infatti dall’allegoria – in cui un rito è strutturato secondo una successione di atti che veicolano un significato parallelo e tuttavia distinto – alla sovrainterpretazione, secondo cui qualsiasi atto è potenzialmente foriero di implicazioni involontarie, da evitare per far bella figura. Prima tutto era carico di senso, ora tutto è allusione sterile e vacua. Infatti, annuncia il sindaco, al posto del fantoccio verranno bruciati degli scatoloni vuoti: non poteva trovare simbolo migliore.