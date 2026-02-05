Qualunque sia il vostro orientamento sessuale, datevi da fare

Secondo un'indagine pubblicata in Inghilterra, i ventenni eterosessuali hanno un’aspettativa di vita di 60,6 anni, contro i 59,4 di chi appartiene alla comunità Lgbt. La differenza è minima, ma la conclusione è importante: il tempo è poco, non sprecatelo

In Inghilterra hanno scoperto che gli eterosessuali hanno un’aspettativa di vita superiore a quella di chi appartiene alla comunità Lgbt. L’istituto nazionale di statistica ha infatti diramato i risultati della prima indagine mai condotta in materia: i ventenni che si identificano come Lgbt possono aspettarsi in media altri 59,4 anni su questa terra, contro i 60,6 degli etero. Da qualche parte ci sarà sicuramente qualcuno che starà ghignando e dicendo che evidentemente quella cosa lì allunga la vita, oppure qualche baldanzoso darwinista che starà sdottorando su come la prospettiva di riprodursi renda più fit e quindi più longevi. Balle.

Più ancora della risicata differenza di un annetto di vita in più o in meno, di questa ricerca colpisce crudezza delle cifre. I ventenni si affacciano appena alla consapevolezza, alla maturità e a una certa autonomia sessuale che hanno impiegato, appunto, vent’anni a costruire. Lo spietato calcolo dell’aspettativa di vita annuncia loro che però non si scappa: etero o Lgbt, hanno ancora a disposizione un periodo che sarà lungo sì e no il triplo di quello già trascorso, fra noiosissima infanzia e faticosissima adolescenza; e, di questo limitato quantitativo, potranno godere di piena vigoria sessuale per quanto? Metà della vita restante, tutt’al più, prima di andare alla deriva nell’età dei rimpianti, dell’avvilimento, della prostata ingrossata? Altro che differenza dell’aspettativa di vita in base all’orientamento sessuale: dai dati di questa ricerca i ventenni potranno trarre soltanto una conclusione. Etero o Lgbt, devono smetterla di cincischiare e, prima che il tempo passi, darsi da fare ovunque, continuamente, con chiunque.