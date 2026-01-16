bandiera bianca
Tokyo, Fini, Meloni e il rimpianto per quel tempo in cui i politici ancora si vergognavano
Da “Quel mazzolin di fiori” cantato controvoglia da Gianfranco Fini per ragion di stato (e per un errore di traduzione) al selfie col filtro manga della premier giapponese. Oggi non servono interpreti sbadati: la politica canta volentieri da sola
Giorgia Meloni è in Giappone e di certo ricorderà il sublime aneddoto che riguarda una consimile visita ufficiale di Gianfranco Fini. All’epoca ministro degli Esteri, era il 2004, durante la cena di commiato Fini si sentì rivolgere dall’omologo nipponico un invito a cantare qualcosa. Dopo avere cercato più volte di schermirsi, raccontano le cronache dell’epoca, pare che il compassato capo della nostra diplomazia si rassegnasse ad alzarsi ed eseguire; dopo di che, fu il turno del ministro giapponese, il quale tenne un complesso discorso relativo a strategie economiche e geopolitiche. Era accaduto che l’improvvido interprete avesse sbagliato la traduzione del termine originale, fraintendendo “parlare” con “cantare”.
Essendo come lui refrattario alle emozioni, mi compenetro nel povero Fini, costretto a malincuore a intonare “Quel mazzolin di fiori”; ammiro tuttavia la dedizione all’interesse nazionale che lo indusse a compiere un atto che gli era totalmente estraneo, perché si sentiva investito di più elevati doveri di ospitalità e rappresentanza. Leggo invece che oggi l’omologa di Giorgia Meloni ha tutt’altra propensione alla spettacolarità: la prima ministra giapponese Sanae Takaichi si scatta un selfie cui poi applica il filtro manga, oppure si fa insegnare a suonare la batteria dal primo ministro sudcoreano e, dieci minuti dopo, si produce in un duetto alle percussioni in favore di telecamera.
Rimpiango molto Fini e, con lui, il tempo in cui i politici si vergognavano: all’epoca non c’erano i social, quindi al ministro degli Esteri mai sarebbe saltato in mente di caricare online un proprio video canterino; oggi ci sono, pertanto è normale vedere un alto rappresentante delle istituzioni intento a improvvisarsi concertista, maratoneta, chef, influencer, guitto. Bel progresso, la politica.
Bandiera Bianca
A Stoccarda succede che anche la messa di Natale si piega alle esigenze della regia
Bandiera Bianca
Manca una serie televisiva sul caso della bidella pendolare
Qualche tempo fa era finita sui giornali perché, assegnata a una scuola di Milano diceva che, per via del carovita, le conveniva viaggiare ogni giorno sull’alta velocità da Napoli anziché affittare una stanza. Oggi ritorna sulle scene per un licenziamento e un arresto per stalking. Rimane solo da farci una fiction in tv
BANDIERA BIANCA
La Barbie autistica serve più ai bambini o agli adulti?
Non è il caso di mettersi a sindacare su chissà quali intenzioni si celino dietro il nuovo prodotto "inclusivo". L'unico dubbio riguarda il concreto utilizzo delle bambole e sull'idea che i bambini cerchino in loro non rispecchiamento ma proiezione: insomma, che vogliano essere loro come il giocattolo e non che il giocattolo sia come loro