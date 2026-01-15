Bandiera Bianca
A Stoccarda succede che anche la messa di Natale si piega alle esigenze della regia
Nella scena della natività, un'attrice rantolava nella mangiatoia coperta da simil-placenta. La diocesi ha ammesso di aver modificato la liturgia proprio perché era trasmessa in tv. Da messa a messa-in-scena
La diocesi di Stoccarda si è scusata per una messa di Natale teletrasmessa in cui la scena della natività è stata mostrata in modo per così dire iperrealistico, ossia con l’accoccolarsi nella mangiatoia di un’attrice rantolante e coperta di simil-placenta. La scena è stata reputata di cattivo gusto dai più tradizionalisti, nonostante che il celebrante si affannasse a insistere su come il bambinello fosse venuto al mondo proprio in quelle condizioni: una persona presente e viva, indifesa e perturbante (anche se, probabilmente, stava facendo un po’ di confusione fra il Vangelo e “Stranger things”).
Il vero punto della questione, tuttavia, non è se la performance fosse conforme o meno alla dottrina cristiana, né se la crudezza della sacra rappresentazione fosse adatta alla nostra sensibilità non più intrisa di tremendismo medievale né di barocca morbosità. La domanda è: la messinscena si sarebbe verificata se la messa non fosse stata trasmessa in diretta tv? Sarebbe stata praticata a esclusivo beneficio delle persone presenti e vive, ma poche rispetto al novero dei telespettatori, sedute fra i banchi perché credevano che lì si celebrasse eucaristicamente il mistero della Natività? Ovvio, io non sono intitolato a rispondere. Lo è tuttavia la diocesi di Stoccarda, la quale ha candidamente ammesso che parti della liturgia sono state tagliate o modificate per esigenze di regia. In sostanza, l’intera messa è stata una messa-in-scena; e, di fronte a questo, cosa sarà mai qualche effetto speciale per tenere il pubblico incollato agli schermi?
Bandiera Bianca
Manca una serie televisiva sul caso della bidella pendolare
Qualche tempo fa era finita sui giornali perché, assegnata a una scuola di Milano diceva che, per via del carovita, le conveniva viaggiare ogni giorno sull’alta velocità da Napoli anziché affittare una stanza. Oggi ritorna sulle scene per un licenziamento e un arresto per stalking. Rimane solo da farci una fiction in tv
BANDIERA BIANCA
La Barbie autistica serve più ai bambini o agli adulti?
Non è il caso di mettersi a sindacare su chissà quali intenzioni si celino dietro il nuovo prodotto "inclusivo". L'unico dubbio riguarda il concreto utilizzo delle bambole e sull'idea che i bambini cerchino in loro non rispecchiamento ma proiezione: insomma, che vogliano essere loro come il giocattolo e non che il giocattolo sia come loro
Bandiera Bianca