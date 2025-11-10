bandiera bianca
James Watson, il genio scomodo che incrina l'immagine “sacra” della scienza
Le provocazioni e le ombre biografiche del ricercatore, co-scopritore del Dna, mettono in crisi l’idea postbellica dello scienziato-sacerdote, e mostrano come carisma autoritario e fragilità etica possano coesistere nella produzione del sapere
James Watson è stato l’ospite inquietante della comunità scientifica globale non tanto per i tratti oscuri che lo rendevano inviso ai colleghi (“ruthless ambition” e “arrogant disregard”, scrive il coccodrillo del Guardian), né per le intemerate razziste degli ultimi tempi o per la tardiva scoperta che avesse bellamente espunto dalla scoperta del Dna il ruolo decisivo di una ricercatrice. Di gente arrivista, saccente, razzista e profittatrice – o anche semplicemente pazza, come ha magnificamente spiegato Giuliano Ferrara – è pieno il mondo, un Watson in più o in meno non cambia nulla. Il vero motivo per cui Watson è stato motivo di scandalo risiede invece nell’odierna concezione della scienza, che ha assunto il ruolo per secoli interpretato dalla religione: quello di depositaria del bene, nel senso ambivalente sia di verità, sia di amore. Sulla prima non c’è nulla da eccepire, a parte la talora mancata modestia di ammettere che impilare verità dimostrate non porterà mai a una verità assoluta, per il semplice fatto che una verità si regge sull’altra e nessuna di esse è il motore immobile di tutte le altre (è l’incompletezza, baby). Quanto all’amore, la situazione è più melmosa; forse per farsi perdonare la collaborazione agli orrori delle guerre mondiali, dal secondo dopoguerra lo scienziato-tipo si è lasciato prendere dalla tentazione di indicare la retta via ai fedeli, intervenendo sempre più spesso in materia di politica e società con stucchevoli pillole di saggezza zuccherate e con la stessa autorevolezza di uno storico che parlasse di fisica delle particelle o chimica inorganica. È con questo ruolo sacerdotale che non collimavano il carattere a dir poco difficile di Watson e il caso che un grande scienziato potesse essere un grande stronzetto; peggio ancora, il contrario.
Bandiera Bianca
Perché quella del Grande Fratello non è una vera crisi di ascolti
È arrivata a compimento una contaminazione che è iniziata venticinque anni fa ed è consistita nel capillare travaso, goccia per goccia, del reality show in tutte le altre trasmissioni televisive. Non c’è sera, non c’è giornata, non c’è momento in cui il Grande Fratello non faccia il 100 per cento di share
Bandiera Bianca