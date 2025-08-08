bandiera bianca
Rushanara Ali, silurata per ipocrisia. La sua o la nostra?
Nel Regno Unito, la sottosegretaria per i senzatetto si è dimessa una volta emerso che aveva sfrattato dei suoi inquilini allo scopo di riaffittare la sua proprietà a prezzo maggiore. È l'ennesimo caso di contrasto fra ciò che un politico deve fare in quanto servitore pubblico e ciò che desidera fare in quanto individuo
Ma allora aveva ragione Marx (era il 1844, se non erro, negli “Annali franco-tedeschi”), quando diceva che l’essere umano è scisso fra una vita in terra e una vita in cielo! Quest’ultima è la vita politica, che si inchina agli interessi dello stato e privilegia la comunità, mentre la vita in terra è quella del privato, che cerca di sopravvivere alle imposizioni dello stato per salvaguardare l’individuo. Ieri una componente del governo britannico, Rushanara Ali, si è dimessa una volta emerso che aveva sfrattato dei suoi inquilini allo scopo di riaffittare subito dopo la stessa proprietà a settecento sterline in più al mese. Per quanto poco etico, si tratta di un atto nel complesso legittimo; il problema è però che Ali occupa il ruolo di sottosegretario per i senzatetto, e sfrattare gente per brama di denaro non è il miglior viatico per risultare credibile. Di fatto, è stata silurata per ipocrisia; si tratta però solo dell’ennesimo caso macroscopico di contrasto fra la vita in terra e la vita in cielo, fra ciò che un politico deve fare in quanto servitore pubblico e ciò che desidera fare in quanto singola persona. L’ipocrisia è solo di chi pensa che le due identità possano coincidere.
Bandiera Bianca
Todos caballeros, anche senza laurea
Nove politici spagnoli hanno dichiarato un titolo di studio che in realtà non possedevano. Ma, anche se fosse stato vero, probabilmente non avrebbe influito nella loro carriera politica. Come i titoli nobiliari che nella Spagna del Seicento venivano assegnati a chiunque e non avevano alcuna utilità, certe lauree oggi non servono a nessuno
Quell'idea di rimuovere ogni statua che non ci assomiglia alla perfezione
Per colpa del suo seno scoperto, la sirena scolpita da Peter Bech verrà rimossa essendo reputata pornografica, volgare e soprattutto ingannevole, in quanto offre la raffigurazione svilente di un immaginario corpo femminile tutto curve. Ma servirà abbattere anche il David di Michelangelo per non svilire l'immagine dell'uomo senza muscoli
