La vera ragione per cui Bonnie Blue è stata esplusa da Only Fans

La donna, esclusa dalla piattaforma online per aver prodotto contenuti troppo espliciti, dice di non essere una persona per niente emotiva. Per questo riesce a fare tutto ciò che fa, rivelando così quello che tutti noi cerchiamo realmente dalla nostra vita sentimentale e sessuale: il massimo del beneficio nel minimo del tempo

Channel 4 ha dedicato un lungo documentario a Bonnie Blue, una signora che è riuscita a farsi espellere da OnlyFans perché i contenuti che produce sono troppo espliciti; congratulazioni. Nel dettaglio, Bonnie Blue – della quale viene diffuso il vero nome in modo un po’ troppo leggero, nei confronti di una persona che ha optato per uno pseudonimo – ha stabilito il record di andare a letto, davanti alla telecamera, con mille e cinquantasette uomini di ogni età (purché maggiorenni) nel breve volgere di dodici ore. È interessante che la controversia su Bonnie Blue sia infuocata tanto da destra quanto da sinistra: viene ritenuta complice del patriarcato perché non oppone rifiuti a nessun uomo, corruttrice di giovani perché dà loro gratis ciò per cui hanno smaniato lungo tutta l’adolescenza, cinica monetizzatrice del ruolo di vittima di violenza sessuale, spettacolare propagandista di un mondo in cui la donna è predatrice e l’uomo strumento inane… Io, in dodici ore, a stento riesco a fare tre flessioni, ma, più delle ammirevoli doti atletiche di Bonnie Blue, credo che la chiave del documentario sia l’inciso in cui lei si lascia sfuggire, semplicemente, di essere una persona niente affatto emotiva; ciò le consente quindi mantenersi lucida per massimizzare i risultati e portare allo stremo ciò che tutti, in modo più o meno confuso, cerchiamo dalla nostra vita sentimentale e sessuale, ossia trarne il massimo del beneficio nel minimo del tempo. Bonnie Blue ci ha messo davanti agli occhi un maestoso specchio ingranditore, mostrandoci come siamo di là da ogni romanticismo, femminismo, moralismo, sessismo; nutro il sospetto sia per questo che l’hanno espulsa da OnlyFans.