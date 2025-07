È da secoli che tentano di dichiarare Milano fuorilegge

I francofoni, gli svevi, gli spagnoli e pure i sabaudi. Dall'undicesimo a poco prima del ventesimo secolo sono state utilizzate norme confuse e arbitrarie di ogni regno per colpire il capoluogo lombardo. Perché tanta sorpresa se accade anche oggi?

Ultimissime notizie. Nell’undicesimo secolo, ci si appella a norme confuse e arbitrarie della casa di Franconia per dichiarare Milano fuorilegge; i milanesi, nel giro di qualche tempo, tanto fanno e tanto brigano che riescono a disfarsi dei franconi. Nel dodicesimo secolo, ci si appella a norme confuse e arbitrarie della casa di Svevia per dichiarare Milano fuorilegge; i milanesi, nel giro di qualche tempo, tanto fanno e tanto brigano che riescono a disfarsi degli svevi. Nel sedicesimo secolo, ci si appella a norme confuse e arbitrarie del regno di Francia per dichiarare Milano fuorilegge; i milanesi, nel giro di qualche tempo, tanto fanno e tanto brigano che riescono a disfarsi dei francesi. Nel diciassettesimo secolo, ci si appella a norme confuse e arbitrarie del regno di Spagna per dichiarare Milano fuorilegge; i milanesi, nel giro di qualche tempo, tanto fanno e tanto brigano che riescono a disfarsi degli spagnoli.

Nel diciannovesimo secolo, ci si appella a norme confuse e arbitrarie dell’impero d’Austria per dichiarare Milano fuorilegge; i milanesi, nel giro di qualche tempo, tanto fanno e tanto brigano che riescono a disfarsi degli austriaci. Appena prima del ventesimo secolo, ci si appella a norme confuse e arbitrarie del regno dei Savoia per dichiarare Milano fuorilegge; i milanesi, nel giro di qualche tempo, tanto fanno e tanto brigano che riescono a disfarsi dei sabaudi. Nel 2025, ci si appella a norme confuse e arbitrarie della repubblica italiana per dichiarare Milano fuorilegge; per qualche ragione che mi risulta oscura, sembra che tutti siano stati colti di sorpresa.