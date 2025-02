Amazon prepara il lancio di una versione più intelligente dell'assistente vocale domestica. Oggi conversare con lei produce un effetto straniante, domani potrebbe essere fin troppo invadente

Manca poco: pare che in marzo Amazon immetterà sul mercato americano un dispositivo che dovrebbe chiamarsi “Alexa più”, ossia il consueto assistente vocale domestico arricchito da una più sofisticata intelligenza artificiale, in grado di consentire conversazioni fluide. Per le due persone che non lo sapessero (cioè i miei genitori), per parlare con Alexa oggi l’utente è costretto a ripeterne il nome all’inizio di ogni riga di dialogo, ricavando così non solo l’effetto straniante dell’uomo che parla da solo mentre cucina o stende il bucato, ma anche quello preoccupante dell’uomo che progressivamente alza la voce, acquisisce un’inflessione imperativa rivolgendosi al vuoto, si vede sovente ignorato o frainteso, reitera il comando, si dispera, abbandona il bucato ancora umido e la pasta non scolata per andare a rifugiarsi in un ripostiglio buio dove riflettere sui bei tempi in cui per fare una qualsiasi cosa bastava farla col proprio ditino, senza ripetere “Ehi, Alexa” enne volte in nome del progresso.

Ora, a quanto pare, basterà dirlo una sola volta, all’inizio del discorso, e Alexa resterà in ascolto; ciò significa che dobbiamo verosimilmente aspettarci che Alexa intervenga quando non è interrogata, si offenda se raccontiamo una barzelletta scema, chiami il pronto soccorso quando starnutiamo o le pompe funebri quando diciamo di essere stanchi morti, arrossisca per le frasi dolci che sussurriamo all’amata, e origli qualsiasi nostro discorso come una portinaia cosmica assoluta. A quel punto si capirà che il vero lusso è disporre di un assistente vocale dotato di un’intelligenza artificiale talmente sofisticata da consentire a lui di farsi sempre i fatti suoi, così che noi continuiamo a farci quelli nostri. Potrebbe chiamarsi “Alexa anche meno”.