I maturandi preferiscono i libri che non hanno mai letto

All'esame di maturità in pochi hanno scelto Verga e Pascoli, che sono in programma. In compenso molti altri si sono lanciati con gran disinvoltura sui testi recenti, come il libro della Segre, che probabilmente non conoscevano. Proprio come avrebbe fatto un adulto

Lasciatevelo dire da me che ne ho visti a bizzeffe, seduti ricurvi sul banco, con la mano sinistra a distendere la carta e la destra aggrappata a una delle dieci penne che hanno portato per sicurezza; concentrati e intenti come non mai ma al contempo rispettosi dell’aura istituzionale che per la prima volta li avvolge; timorosi di ogni azione, che domandano se possono piegare il foglio in due, se possono prendere appunti, se possono usare la penna blè, se possono andare in bagno prima che siano trascorse sei ore, se possono financo respirare, terrorizzati all’idea che un vizio di forma conduca irrefragabilmente all’annullamento della prova d’esame.