"Prendi i soldi e scappa". Più o meno cosa suggerisce il nuovo sistema operativo di Apple

Gli sviluppatori dell'Iphone hanno detto che i nuovi modelli conterranno nuove funzioni. Potrai comprare senza curarti di pagare subito. E se qualcuno ti cerca lo puoi sempre bloccare

“Sempre più tu” potrebbe essere un’efficace traduzione delle parole con cui i boss del software di Apple hanno annunciato il nuovo sistema operativo dell’iPhone, che dall’autunno funzionerà in America e poi vediamo. Col nuovo software potrai infatti alternare le schermate home in base al momento della giornata o della settimana, ad esempio ricevendo solo mail di lavoro dal lunedì al venerdì ma solo notifiche social di sabato e domenica, oppure mostrando le foto di famiglia quando sei a casa con tua moglie ma le foto a torso nudo quando sei in macchina con l’amante.

Con un solo clic potrai anche bloccare su tutti i canali determinate persone che ritieni fastidiose. Potrai inoltre effettuare acquisti tramite piattaforme di pagamento versando denaro con una dilazione di quattro mesi. “Sempre più tu”, insomma, va bene, ma sembra proprio che Apple dia per scontato che tu sia una persona che non paga ciò che compra, poi sparisce cambiando schermata home e, se un creditore riesce malauguratamente a farsi vivo con una notifica, lo blocca su tutti i canali con un solo clic.