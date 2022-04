L'incredibile storia di Kev Crane

Da idraulico a cantante grazie al fortunato incontro con un produttore discografico. Ora anche Hollywood investe su di lui. Cosa sarebbe successo se invece avesse incontrato uno scrittore?

L’idraulico canterino Kev Crane ha firmato un contratto milionario per cedere a dei produttori di Hollywood il diritto di girare un film sulla storia della sua vita. Kev Crane aveva infatti l’abitudine di cantare con la radio in sottofondo mentre riparava tubi e lavandini nel Leicestershire; un giorno un cliente si è fermato ad ascoltarlo ed è rimasto estasiato. Di lì a poco Kev Crane è diventato una star. Storia che consola e commuove per il maestoso riconoscimento di un talento che si celava dietro un’esistenza insospettabilmente anonima. Storia che al contempo spaventa per la casualità tanto fragile: la sorte ha voluto che il cliente sopradetto non solo fosse esperto di musica ma addirittura disponesse di una casa discografica. E se fosse andata diversamente? Se il cliente, tanto per fare un esempio, fossi stato io? Chissà quanto avrebbe sborsato Hollywood per produrre un film sulla storia del cliente che tronca sul nascere la carriera dell’idraulico canterino, zittendolo perché quando si scrive c’è bisogno di silenzio.