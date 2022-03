Il grande incendio medievale (del XXI secolo)

A Gravellona Lomellina per attirare i turisti hanno pensato di creare un villaggio fermo al 1056, ma le cose non sono andate come previsto

Il sindaco di Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, nutriva un sogno: costruire un villaggio medievale, più precisamente fermo al 1056, per attrarre turisti e offrire loro un’esperienza immersiva, facendoli vestire e vivere, per un giorno, come nel Medioevo. Ne avevo scritto su questa paginetta virtuale un paio d’anni fa, quando il progetto era stato avviato.

Leggo ora che purtroppo si è concluso poiché un incendio ha distrutto il cantiere; secondo il Corriere potrebbe essere stato originato da una scintilla che, partita da un macchinario, ha attecchito su un tetto di paglia e si è via via propagata sulle costruzioni, tutte in legno.

Del resto, oggigiorno la maggior parte di noi dimora in edifici in muratura, come non ha mancato di notare lo stesso sindaco: se da secoli è così, un motivo ci sarà. Ed è esattamente uno dei motivi che rendeva la vita del 1056 meno comoda di quella odierna.

Quanto alle future prospettive del turismo a Gravellona Lomellina, riesce difficile immaginarle; non so in quanti vorranno visitare i resti del grande incendio medievale del 2022.