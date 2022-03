Nelle prime pagine di questi giorni, pressoché interamente dedicate alla guerra, qua e là affiorava la notizia dello spogliarello al Circolo ufficiali di Roma, una bionda e una mora impegnate in uno spettacolo di burlesque. L'unica variazione all'invasione russa

Indovinello: cosa tira più di una colonna di carri armati? Risposta esatta. E infatti sulle prime pagine di oggi, pressoché interamente dedicate alla guerra, qua e là affiorava lo spogliarello al Circolo ufficiali di Roma. A quanto si nota dai video amatoriali, due performer – una bionda e una mora, secondo il tradizionale immaginario – si sono esibite in uno spettacolo di burlesque, dimenandosi volenterosamente e finendo in perizoma e copricapezzoli davanti al logo delle forze armate. Per quanto sia difficile stabilire se sia più triste il fondale sbrecciato qua e là o uno show con star internazionali provenienti dai Castelli romani, l’unica cosa che fa notizia riguardo a questa notizia è il fatto che faccia notizia.



Dita von Teese andava di moda vent’anni fa, e infatti l’Italia se n’era avveduta con la consueta tempestività nel 2010, sdoganando il burlesque addirittura al Festival di Sanremo, fra gli sbadigli delle famigliole e alla rassicurante presenza di Antonella Clerici. Ciò ha reso il burlesque casereccio e usitato come le tagliatelle di nonna Pina; talora patetico come Kathy Bates che, in “Pomodori verdi fritti”, per riconquistare il marito si fa trovare a casa avvolta nel cellophane. E infatti la notizia che fa irruzione sulle prime pagine è proprio questa: non solo esiste ancora il burlesque, esistono anche gli spettacoli al Circolo ufficiali, davanti a un fondale sbrecciato.