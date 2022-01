L'infinito circolo vizioso del metaverso

Questa nuova realtà si preannuncia così simile al vecchio universo che ci dovrà essere comunicato ogni volta dove ci troviamo

Benvenuti nel metaverso. Esso è una realtà completamente nuova, determinata esclusivamente dalle vostre percezioni, in cui tutto ciò che potete vedere, sentire, toccare e magari annusare vi sembrerà perfettamente vero. Esattamente come nel vecchio universo, in effetti. Anzi, il grado di qualità del metaverso verrà misurato in base alla possibilità di confonderlo con la realtà; il metaverso perfetto è del tutto indistinguibile dall’universo tradizionale. È come lo stuzzicadenti artigianale che Ugo Tognazzi ricavava cesellando maniacalmente un tronco d’albero: pregiatissimo poiché uguale identico a uno stuzzicadenti industriale.

Perfino questo articolo, letto nel metaverso, vi sembrerà tanto reale quanto leggendolo nel solito universo. Poiché anzi la realtà del metaverso sarà certificata dai sensi che utilizzate abitualmente, per implementare la vostra esperienza del metaverso si rende necessario avvertirvi che vi ci trovate, altrimenti non ve ne accorgereste. Pertanto: benvenuti nel metaverso. Esso è una realtà completamente nuova, determinata esclusivamente dalle vostre percezioni, eccetera eccetera, e così via all’infinito.