Davvero il 2021 è stato un anno di libri che hanno fatto la storia?

Entro in libreria e inclusi in questa categoria ce ne sono cinquanta. Mentre dei classici nel complesso solo un centinaio. Che fortunati che siamo!

Entro in libreria ed eccoli lì, ordinatamente disposti su un ripiano, i libri che hanno fatto la storia di quest’anno, come testualmente recita il cartello che li sovrasta. Non faccio nomi per non offendere nessuno: qualcuno magari quest’anno ha pubblicato al precipuo scopo di fare la storia e per colpa mia scopre oggi di non esserci riuscito; qualcun altro magari ha invece pubblicato soltanto per denaro e vanagloria ma adesso si accorge di aver fatto la storia a propria insaputa, forse controvoglia. Mi limito a dire che con l’accurato ausilio delle dita ho contato i libri che secondo quella libreria hanno fatto la storia, ed erano venticinque; stavo già congratulandomi per la felice epoca letteraria in cui sono nato (qualcuno ricorda venticinque libri che hanno fatto la storia, che so, del 1921? del 1971? del 2020?) quand’ecco che, grazie alla mia agilità, ho compiuto il periplo del ripiano scoprendo che dall’altro lato ce n’erano più o meno altrettanti. Cinquanta e rotti titoli nel complesso! Per cerziorarmi sono corso allo scaffale dei classici e, contando spannometricamente, ho desunto che dall’antichità a oggi i libri che avevano fatto la storia erano tutt’al più un centinaio. Che fortuna questo 2021, in cui un libro hanno fatto la storia mediamente ogni settimana!