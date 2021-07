Raccattare rifiuti mentre si fa altro: ecco la novità dell'estate 2021

Tutti presi tra plogging, bagning e serving, alla fine di queste vacanze andrà di moda anche il working

Dice che quest’estate l’ultimo grido per le vacanze è il plogging, termine che non rimanda ahimè a sofisticate pratiche sessuali bensì deriva dalla crasi fra l’inglese jogging e lo svedese plocka, raccogliere: consiste insomma nel raccattare rifiuti mentre si corre. O, se si preferiscono la montagna e le camminate in quota, nel caricarsi di immondizia man mano che si fa trekking (non è chiaro se in tal caso la specialità debba chiamarsi plokking). Alcune località stanno addirittura effettuando convenientissime offerte speciali in favore di chi lo pratica. Io, che personalmente prediligo il mare, mi sto informando se ci siano spiagge attrezzate per il bagning: dove magari il turista, oltre a setacciare i rifiuti dalla rena, possa anche aprire gli ombrelloni, dispiegare i lettini, issare le bandiere rosse, annunciare all’altoparlante che si è smarrito un bimbo di sette anni col costumino a righe. E certamente non mancheranno ristoranti e bar i cui avventori potranno praticare il serving, prendendo ordinazioni, portando piatti e bevande, sparecchiando tavoli propri e altrui. Il tutto con l’obiettivo di assicurarsi un vantaggio economico al costo del piccolo sacrificio di svolgere un’attività ingrata. Quest’estate, l’ultimo grido per le vacanze sarà il working.