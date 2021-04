Le modelle nude a Dubai e la nostra informazione

Un fatto talmente grave da oscurare l’aspetto pecoreccio ma anche un fatto talmente pecoreccio da oscurare l’aspetto grave

Per brama inesauribile di completezza d’informazione ho controllato come è stata data da pressoché tutte le testate web italiane la notizia delle modelle nude di Dubai. C’è chi ha optato per una dettagliata compunzione: “Dubai, modelle nude su un balcone: il video finisce online e vengono arrestate per dissolutezza. Rischiano il carcere”. Chi ha rincarato la dose col danno economico: “Posano nude sul balcone a Dubai: dodici modelle arrestate, rischiano il carcere fino a sei mesi e multe da oltre mille dollari”.

Chi ritiene che, video o non video, il problema sia l’aver posato senza veli: “Dubai, modelle posano nude sul balcone: arrestate per dissolutezza”. Chi ritiene che invece il problema sia la diffusione del materiale audiovisivo: “Dubai, modelle nude sul balcone postano video sui social (che diventa virale): arrestate”. Chi non si capacita di come la viralità di un video non eluda automaticamente il codice penale: “Modelle nude a Dubai: video diventa virale ma scattano gli arresti”.

Chi ne fa una questione di geografia culturale: “Dubai, modelle nude sul balcone del grattacielo: lì la dissolutezza è reato, costa sei mesi di carcere”. Chi invece se ne frega del corollario giuridico e non ha occhi che per le grazie in bella mostra: “Dubai, modelle nude sul balcone di un grattacielo: il video è virale”.

E c’è perfino chi perde la testa di fronte a tanto ben di Dio e sbaglia a contare le modelle: “Arresti per dissolutezza a Dubai: dieci modelle nude su un balcone di un grattacielo”, anche se la foto ne mostra inoppugnabilmente di più.

Credo che le vedute divergano di molto perché si tratta di un fatto talmente grave da oscurare l’aspetto pecoreccio ma anche di un fatto talmente pecoreccio da oscurare l’aspetto grave, quindi non si sa come girarlo. Forse per questo ha voluto tagliare la testa al toro chi ha titolato: “Dubai, la follia delle modelle nude sul balcone: una pessima idea, finisce in disgrazia”. Così, quando uno legge che sono state solo arrestate e multate, tira un sospiro di sollievo perché chissà cosa credeva.