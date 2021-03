Beppe Sala ti invita a cena. A casa tua

Domani sera il Pd milanese ha organizzato la prima cena di finanziamento in vista delle amministrative: sarà virtuale, a distanza, e le pietanze saranno consegnate dai volontari dem

Beppe Sala mi ha invitato a cena a casa mia. Per domani sera infatti il PD milanese ha organizzato la prima cena di finanziamento in vista delle amministrative; se non che, data l’apocalissi circostante, sarà una cena virtuale a distanza. Ciascun partecipante resterà a casa propria, si connetterà alle 20, ascolterà il saluto del sindaco e riceverà le pietanze consegnate a domicilio dai volontari del PD. Menu a scelta: mezze maniche alla genovese oppure risotto con crema di piselli, filetto di maiale oppure carciofi arrosto, cannolo scomposto oppure cannolo scomposto, perché almeno sul dessert è possibile il compromesso storico fra due delle tante anime che albergano nel PD, vegetariani e carnivori. Così ognuno mangerà ciò che preferirà stando comodamente per i fatti propri e non correndo inutili rischi di contaminazione.

Pubblicità

Chissà se per domani sera si saprà qualcosa di più certo riguardo al futuro del partito ma, forse, questa è la strada giusta. Domenica, in luogo della barbosissima e rischiosissima Assemblea nazionale, i volontari del PD potrebbero consegnare a domicilio il titolo di segretario a ciascun iscritto, militante, elettore o simpatizzante, lasciandolo solo a comandare comodamente isolato a casa propria. Credo sia l’unico modo per andare sul sicuro ed evitare polemiche, dimissioni e scissioni, salvando il PD una volta per tutte.