Guai a toccare San Nicola

Il vescovo di Myra è una cosa serissima per i baresi. E ora nei pressi della Fiera del Levante potrebbe essere installata una statua che lo raffigura alta 70 metri (per avere un'idea, la Statua della Libertà è alta 93 metri)

San Nicola – non Santa Claus, proprio lo scurissimo vescovo di Myra arrivato in caravella – è una cosa seria quindi guai a chi lo tocca, per i baresi. Per questo un’associazione locale domenica presenterà il progetto di una statua di San Nicola da far erigere nei pressi della Fiera del Levante; solo che, per eccesso di zelo, hanno fatto progettare una statua alta 70 metri. Per chi ha fatto il liceo classico, che l’Atena crisoelefantina di Fidia era alta solo 12 metri; per chi è mai passato da Gravina in Puglia, il monumento al locale fischietto di terracotta a forma di galletto variopinto, che incombe sull’ingresso del paese, è alto solo 10 metri; per tutti gli altri, un termine di comparazione ragionevole può essere la Statua della Libertà, che è alta 93 metri.

Il San Nicolone sarà visibile da venti chilometri di distanza, cioè da Giovinazzo, da Bitonto, da Grumo Appula, da Rutigliano e da Mola. Madò. In compenso è molto più difficile immaginarselo, almeno per ora, visto che anticipazioni sul progetto rivelano che la statua non indosserà i tradizionali paramenti sacri bensì, leggo, “sarà un San Nicola per la pace, una figura slanciata con innesti ora nordici, ora orientali, ora sudamericani; sarà un San Nicola in chiave moderna, nuovo, tecnologico, con una flessibilità iconografica”. Sembra bellissimo, anche se non si capisce nulla.

Un po’ più chiaro è il fatto che il basamento, alto 20 metri, ospiterà uno spazio museale, un’area culturale, ristoranti, bar e ascensori panoramici. Possiamo dunque essere sicuri che i baresi accorreranno in massa a visitare l’interno della nuova statua di San Nicola, spinti dalla stessa motivazione che induceva Maupassant a pranzare ogni giorno sulla Torre Eiffel. Per non vederla.