Abbiamo già il prossimo Nobel per l'Economia

“Chi vive grazie a un bar è in difficoltà se nessuno va al bar”. Cotanta verità mi è stata rivelata quest’oggi da un intervento sul Corriere della Sera del grande economista Carlo Rovelli, cugino germano non solo del grande fisico Carlo Rovelli ma anche del grande storico Carlo Rovelli, del grande sociologo Carlo Rovelli, del grande politico Carlo Rovelli, del maestro di galateo Carlo Rovelli e, ma sì, del grande poeta Carlo Rovelli. E chissà che un giorno la dinastia non ci conceda magari il grande chef Carlo Rovelli, il grande tenore Carlo Rovelli, nonché il commissario tecnico della nazionale Carlo Rovelli.

