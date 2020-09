Il M5s vale quanto la pietra pomice di Grillo

Il comico ha tentato di conferire un valore esorbitante a qualcosa che non aveva nessun valore di per sé ed è stato espulso da eBay. Ecco quattro modi per leggere questa notizia

La notizia di Beppe Grillo espulso da eBay può essere letta in senso letterale, allegorico, morale e anagogico. Il senso letterale è semplice: Beppe Grillo, che oltre a essere l’Elevato è anche uno di milioni di utenti di eBay, ha messo in vendita sulla piattaforma di commercio virtuale una pietra pomice a mille euro ma, così facendo, ha contravvenuto alle normative della piattaforma medesima, venendone espulso secondo regolamento. Per smerciarla, allora, ha dovuto allestire una bancarella per strada. In senso allegorico, la notizia significa: Beppe Grillo ha tentato di conferire un valore esorbitante, tramite il proprio carisma, a qualcosa che non aveva nessun valore di per sé, cioè il MoVimento 5 Stelle e i suoi militanti; ma il mondo reale, sotto forma di regolamenti e necessità economiche, ne ha smascherato il bluff e infatti, con le giravolte sul Mes e i contorcimenti sul reddito di cittadinanza, il MoVimento 5 Stelle tornerà presto ad avere il medesimo valore intrinseco della pietra pomice.