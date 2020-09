150 anni fa, nello Stato della Chiesa, c'erano solo 46 fedeli

Incombe il centocinquantesimo della breccia di Porta Pia e, nella ragguardevole mole di articoli celebrativi o commemorativi, un dettaglio forse insignificante si staglia più degli altri come rivelatore se non, addirittura, profetico. Dopo la presa di Roma e dei suoi territori residui, nel 1870, fu infatti convocato un plebiscito, com’era accaduto pochi anni prima negli ulteriori pezzi di stivale che dovevano via via aggregarsi alla nascente Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni