Meditate, gente

Camminate, meditazione col dj, picnic e yoga-dance al mindful triathlon di Milano. Tutto a domicilio. Ecco come buttare i propri risparmi

Avete già programmi per il fine settimana? Altrimenti vi propongo il triathlon; anzi, per essere più originali, il mindful triathlon che è in programma sabato e domenica a Milano. Se infatti nel normale triathlon olimpico dovete prodigarvi a nuotare, poi ad andare in bicicletta e infine a correre, senza soluzione di continuità e col rischio permanente di bagnarvi o cadere o comunque sudare, nel mindful triathlon le cose vi vanno molto meglio.

Iniziate alle nove del mattino con una corsetta su un percorso di cinque chilometri; ma attenzione, onde evitare che qualcuno si confonda con l’altro triathlon, gli organizzatori ci tengono a precisare che si tratta di una corsetta comoda, in cui si corre lentamente, anzi si può anche camminare piano o pianissimo, o magari (presumo io), per i più arditi, star fermi per cinque chilometri. Dopo di che, alle undici, passate alla seconda disciplina, la seduta di yoga; ma attenzione, gli organizzatori ci tengono a precisare che si tratta di yoga accompagnato da un dj, quindi yoga che può da un momento all’altro tramutarsi in dance session mattutina, in tutto e per tutto (presumo io) indistinguibile dalle feste di seconda media. Segue, alle dodici e trenta, la terza disciplina: mezz’ora di meditazione, e qui (presumo io) non c’è nemmeno bisogno di accennare agli innumerevoli vantaggi che può procurarvi rispetto al nuoto o al ciclismo.

Tutto ciò alla modica cifra di 29 euro. Dopo di che, dalle tredici alle sedici, vi aspettano tre ore di pausa pranzo, magari con un picnic box da 12 euro; spesi i quali, a partire dalle quattro di pomeriggio, avrete la possibilità di gironzolare per il market e spendere (presumo io) il resto del vostro portafoglio. È il quarto mindful triathlon che si tiene a Milano ma è un’edizione speciale, questa: per la prima volta infatti, nella nuova era dello smartworking e del distanziamento, potrete partecipare all’evento anche direttamente da casa vostra, collegandovi a internet e correndo o camminando in salotto, ballando da soli sul tappeto da yoga e mettendovi per mezz’ora sul divano a meditare. Dietro pagamento di 35 euro, potrete ricevere a domicilio il digital package: una sporta, una maglietta, una bottiglia e una specie di benda che si chiama fandana. Se davvero li spenderete, allora sì che avrete da meditare, e ben oltre le quattro del pomeriggio, presumo io.