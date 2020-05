L'Olanda invita i single a trovarsi un compagno di letto per il lockdown. Ma anche no

Noi popolo ridanciano e scurrile, sempre in gita di terza media, abbiamo ghignato non poco questo fine settimana, quando dall’Olanda è giunta la notizia che il governo locale aveva invitato i single a farsi un seksbuddy, ossia a scegliere fra gli amici (o fra gli estranei) un compagno di sesso e di coccole fino al termine del lockdown. E noi popolo volto all’insubordinazione sistematica siamo stati lestissimi a trovare motivi di eccepire. Perché una sola persona per tutta la quarantena, non si può cambiare idea a metà? Perché una sola persona per volta? Come la mettiamo coi promiscui che non si eccitano se non nelle molteplici acrobazie di threesome, partouze e gang bang? Perché un single zozzone che vuole incontrare altri single dovrebbe avere più libertà di una coppia di scambisti che volesse incontrare altre coppie? E anche: perché ridurre beceramente a sesso il bisogno di contatto umano, di conforto fisico, di un abbraccio? Perché mai, se è consentito accogliere in casa tre ospiti per volta, bisogna sceglierne solo uno da abbracciare e baciare? E a questo punto tornavano alla carica promiscui e scambisti, che sono un po’ fissati: visto che abbiamo già tre persone in casa, non è che potremmo approfittarne cumulativamente? Cose così.

Per fortuna non siamo olandesi, ci siamo detti, anche perché a corollario dell’agognato permesso il governo arancione ha dato quest’indicazione di massima: fermo restando il riconoscimento del diritto a praticare il sesso, si rammenta che il sesso può essere efficacemente praticato anche a distanza o da soli. Sarebbe a dire: da oggi siete liberi di trombare però vi conviene darvi tutti all'onanismo. Più o meno la stessa cosa che il governo italiano ha detto a negozianti e ristoratori, in effetti.