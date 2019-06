Anche l'Italia ha trovato la sua Greta Thunberg

Ognuno vuole la propria Greta Thunberg e noi italiani l’abbiamo trovata in Alice, una liceale di Napoli che però ricusa l’accostamento. La ragazza svedese infatti ambisce a salvare il mondo mentre alla nostrana basta salvare piazza Amendola, che all’ultimo giorno di scuola pare venga tradizionalmente ridotta a porcile dai gavettoni degli alunni festanti. La notizia è ghiotta per gli ambientalisti ma poi, andando a scavare, si scopre che quest’Alice saggia e ironica non lo fa per contenere il consumo idrico (propone di ricaricare gli stessi gavettoni da rubinetti o fontanelle) né debellare la plastica (si offre di portare lei stessa dei sacchetti per sfoltire l’immondezzaio). Il suo prendersi cura del mondo, a cominciare da piazza Amendola, non è allarmista né apocalittico ma si basa su un principio di decenza: “Come ogni anno”, ha postato, “oltre a nullafacenza e outfit tamarri ci sono anche i tradizionali gavettoni. È da idioti sporcare casa propria. Non vi lamentate solamente, agite”. Così giovane ha colto una gran verità. La moda ambientalista diffusa quest’anno fra i banchi può essere l’extrema ratio per ottenere che i ragazzi si comportino da uomini: tanto vale spronarli al velleitario ideale di salvare il mondo razionando i gavettoni, si legge fra le righe di Alice, visto che a nullafacenza, tamarraggine e idiozia non ci sarà mai rimedio.