Il curioso caso delle comunali di Volturara Appula

Fra il dj Claudio Cecchetto trombato dagli elettori discotecari di Misano Adriatico e gli intellettuali snob di Capalbio che si risvegliano tutt'a un tratto leghisti, non va sottovalutato il curioso risultato delle comunali di Volturara Appula, paese natale del Presidente del Consiglio.

Il Corriere fa perfidamente notare che il candidato Leonardo Russo, a quanto pare amico dell'avvocato Giuseppe Conte, con la lista Tutti uniti per Volturara ha ottenuto 159 voti, insufficienti a conquistare la carica di sindaco. Ha vinto infatti il candidato opposto Vincenzo Zibisco, con la lista Volturara nel cuore, che ha raggranellato ben 164 voti pari al 50,6% dei votanti. Non è risultato decisivo il candidato terzista Michele Leonardo Checchia il quale, caso forse di autoerotismo politico, con la lista Amore per Volturara si è accaparrato un solo voto, probabilmente il proprio. Comunque più di quanti ne abbia mai presi il suo illustre conterraneo, avvocato Giuseppe Conte, altresì noto come premier eletto dal popolo.