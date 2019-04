Le onoranze funebri in Maserati, per la nostra nazione moribonda

Essendo apparso un cartellone che pubblicizza una Maserati al giusto prezzo, mi sono incuriosito e solo a un secondo sguardo mi sono reso conto che afferiva a un servizio di onoranze funebri. In sostanza, per quando sarò morto, il cartellone mi offre l'irripetibile opportunità di venire scarrozzato in un'auto di lusso senza che i miei cari spendano troppo. Spero sia prematuro occuparmene ma temo che quel cartellone vada al cuore dell'evoluzione della società italiana. Proporre il discount per un bene di lusso certifica che siamo diventati una nazione povera. Rendere disponibile a chiunque ciò che per definizione dovrebbe essere appannaggio di pochi certifica che siamo diventati una nazione qualunquista. Minimizzare il rischio facendo andare delle auto potentissime a passo d'uomo, per giunta con passeggeri previamente deceduti, certifica che siamo diventati una nazione pavida. E riservare l'eccesso, lo spreco, il puro piacere al momento in cui avremo smesso di respirare certifica che siamo diventati una nazione moribonda.