Sono tempi così oscuri che l’Italia sarà salvata da Sandro Mayer. Da sabato arriverà in edicola “Dipiù Fumetti” e il primo numero ospiterà la resa grafica di celebri poesie di Leopardi, Carducci e Pascoli; altri classici seguiranno. Mentre già sento le prime risatine dell’intelligentsia, Mayer spiega che il nuovo mensile conterrà il testo originale della poesia, la sua parafrasi in italiano corrente e illustrazioni che ne ritrarranno le immagini verbali (il passero solitario, il pio bove, la nebbia agli irti colli) con l’ambizione di raggiungere un pubblico di semplici, italiani che non hanno studiato e immigrati che vogliono imparare qualcosa di noi.

Tradotto in termini più aulici, significa tre cose. Anzitutto, utilizzare le immagini per restituire significato e forza a parole che non l’hanno più: vedremo di che colore è il pelo della cavallina storna, la vegetazione dell’ermo colle, il rumore onomatopeico dello sciabordare. Poi, ammettere che gli italiani – ossia il famoso popolo di cui tanto si parla – hanno perso i contatti con la conoscenza collettiva che negli scorsi cent’anni aveva radunato e unito quel popolo stesso: e ora vanno istruiti come scolaretti che abbiano dimenticato l’esistenza e la bellezza delle poesie che non hanno voluto imparare a memoria. Infine, che l’integrazione dello straniero non passa dalla negazione di ciò che si è bensì dall’individuazione di un nucleo identitario da comunicare e condividere in maniera semplice: come in Emilia dove, anziché organizzare fumosi convegni sulla liberazione delle donne islamiche, i comuni insegnano loro ad andare in bicicletta.