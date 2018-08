Zozzoni d’Italia, riunitevi alla fiera dell'eros di Bergamo

Zozzoni d’Italia, inizia oggi il trasgressivo weekend del Bergamo Sex: la piccante fiera dell’erotismo che vi farà esplorare i vostri desideri più reconditi e inconfessati. Dunque, scorriamo il programma per capire quant’è lubrico. La madrina dell’esibizione sarà, leggo, una pornostar che deve la propria fama presso il grande pubblico all’aver partecipato all’Isola dei Famosi. Vabbe’. Grande attrazione sarà altresì un’altra pornostar celebre per essere stata con Vittorio Sgarbi. Magari va meglio coi maschi: allora, c’è un pornoattore dai lunghi trascorsi che approfitterà dell’occasione per presentare il proprio libro, “Seduzione magnetica”, manuale che verbalizza le lezioni di rimorchio che teneva su YouTube. E poi c’è uno specialista di shibari, arte giapponese che consiste nell’appendere il vostro partner come un insaccato, il quale ha addirittura istituito un corso a Pavia per insegnare alla gente comune come fare i nodi, ambizione borghese assimilabile a quella dei vari maestri di corsi di scrittura creativa, fotografia artistica, ritratto dal vivo, archeologia per principianti, lotta libera subacquea, eccetera. Per non parlare del simbolo dell’evento, un peperoncino, manco fosse una trasmissione di cucina della tarda mattinata. Zozzoni d’Italia, confessatelo: il programma della fiera dell’eros dimostra che ormai il vostro desiderio più recondito e inconfessato è restare sul divano a guardare un talk show.