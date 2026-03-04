Adorati e mai dimenticati amici del Sessantotto, cominciate a chiedere una minestrina al posto del sempre giovanile lecca-lecca

Nostalgie private per le quali chiedo già scusa. Seduto qui, su una comoda chaise longue con panorama su Gerusalemme e Tel Aviv, sto pensando che mi piacerebbe da impazzire se innumerevoli coetanei, adorati e mai dimenticati amici del Sessantotto cominciassero, per lo meno di sera, a chiedere una minestrina al posto del sempre giovanile lecca-lecca.