Gerusalemme e i mai dimenticati amici del Sessantotto

Nostalgie private per le quali chiedo già scusa. Seduto qui, su una comoda chaise longue con panorama su Gerusalemme e Tel Aviv, sto pensando che mi piacerebbe da impazzire se innumerevoli coetanei, adorati e mai dimenticati amici del Sessantotto cominciassero, per lo meno di sera, a chiedere una minestrina al posto del sempre giovanile lecca-lecca.
E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.