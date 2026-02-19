Leggi il foglio

Foto ANSA

ANDREA'S VERSION

I tormenti di chi voterà Sì al referendum

Andrea Marcenaro
Sullo stesso argomento:

Contriti, ma di più, rammaricati, dobbiamo questo alla nostra lealtà (direbbe un fesso) verso “i lettori unici padroni”. Cioè. Chiunque non sia ancora informato su come la Conferenza Episcopale Italiana abbia eccitato i suoi parroci a lanciarsi ventre a terra perché i veri fedeli a Cristo votino No al referendum, sappia almeno questo: chi voterà Sì, morirà tra i tormenti. Non potrà nemmeno pentirsene. Ove mai il falso fedele in Cristo confessasse a Gratteri, pardon, al prete, il suo peccato contro Gesù, si beccherebbe tanti di quegli Atti di dolore da concludere la vita, diciamo così, per molestie.

Di più su questi argomenti:
  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

I più letti di Andrea's Version