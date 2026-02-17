andrea's version
La grande manifestazione di Monaco contro il regime iraniano e il silenzio italiano
In Germania sono scese in piazza circa 200mila persone per spendersi a favore della fine della Repubblica Islamica degli ayatollah. I soliti tedeschi. Molto più raffinato il dibattito organizzato dal mondo progressista italiano
Circa 200mila le persone scese in piazza a Monaco di Baviera, patria politica di nientemeno che Hitler, per manifestare contro la devastante oppressione del regime iraniano e per spendersi a favore della fine della Repubblica Islamica. Che andrebbe benissimo, intendiamoci, ma 200mila? I soliti tedeschi, smodati e eccessivi come non si dovrebbe mai essere. Infinitamente più elegante, per aiutare le ragazze e i ragazzi di Teheran, il dibattito organizzato dal mondo progressista italiano guidato da missis Schlein in un’eventuale, ma civettuola, “Libreria di Qualche Donna”.