Leggi il foglio

GettyImages

andrea's version

Pietre d'inciampo contro i sionisti

Andrea Marcenaro

Trentamila assassinati dagli ayatollah nei primi due giorni di manifestazioni in Iran. Oggi cade anche il Giorno della memoria. Quale occasione migliore per i pro Pal per attaccare Israele?

Trentamila assassinati dagli ayatollah di Teheran nei primi due giorni (due) di manifestazioni. Più un numero imprecisato di feriti, morti successivamente, più un numero indeterminato di ragazze e ragazzi scomparsi nel nulla. Oggi cade anche il Giorno della memoria. Quale occasione migliore perché i pro Pal, più un numero indeterminato di cattedratici democratici, più un numero indeterminato di Fiorelle Mannoie, più un altrettanto indeterminato numero di Montanari, di Lerner o di Travaglio, scaglino pietre d’inciampo contro gli ebrei genocidi di Israele, pardon, contro i sionisti?

Di più su questi argomenti:
  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

I più letti di Andrea's Version