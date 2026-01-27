andrea's version
Pietre d'inciampo contro i sionisti
Trentamila assassinati dagli ayatollah nei primi due giorni di manifestazioni in Iran. Oggi cade anche il Giorno della memoria. Quale occasione migliore per i pro Pal per attaccare Israele?
Trentamila assassinati dagli ayatollah di Teheran nei primi due giorni (due) di manifestazioni. Più un numero imprecisato di feriti, morti successivamente, più un numero indeterminato di ragazze e ragazzi scomparsi nel nulla. Oggi cade anche il Giorno della memoria. Quale occasione migliore perché i pro Pal, più un numero indeterminato di cattedratici democratici, più un numero indeterminato di Fiorelle Mannoie, più un altrettanto indeterminato numero di Montanari, di Lerner o di Travaglio, scaglino pietre d’inciampo contro gli ebrei genocidi di Israele, pardon, contro i sionisti?
